سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يبدأ باستئناف مكاسبه – توقعات اليوم – 03-07-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب المكاسب التي سجلها خلال تحركاته السابقة، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف حركته التصحيحية الصاعدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع محاولات تصريف التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما قد يمنح السعر فرصة لإعادة بناء زخمه الإيجابي، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، إلى جانب استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم الدعم الديناميكي ويعزز فرص استئناف المكاسب التصحيحية خلال الفترة القريبة المقبلة.