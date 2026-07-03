الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 03-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 03-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 03-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 01:26 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب المكاسب التي سجلها خلال تحركاته السابقة، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف حركته التصحيحية الصاعدة خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع محاولات تصريف التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما قد يمنح السعر فرصة لإعادة بناء زخمه الإيجابي، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، إلى جانب استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم الدعم الديناميكي ويعزز فرص استئناف المكاسب التصحيحية خلال الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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