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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 03-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-03 01:26 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب المكاسب التي سجلها خلال تحركاته السابقة، مع سعي السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف حركته التصحيحية الصاعدة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع محاولات تصريف التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما قد يمنح السعر فرصة لإعادة بناء زخمه الإيجابي، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، إلى جانب استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم الدعم الديناميكي ويعزز فرص استئناف المكاسب التصحيحية خلال الفترة القريبة المقبلة.