سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 03-07-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب حذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تعويض جزء مما تكبده من خسائر أمس، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

يأتي هذا في ظل تأثر الزوج بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي متواصل ناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام في الفترة القريبة المقبلة.