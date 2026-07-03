سعر الدولار مقابل الفرنك تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 03-07-2026

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي ناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج وينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.