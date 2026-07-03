سعر النفط خام برنت يحقق مكاسب حذرة وسط استمرار الضغوط الهابطة – توقعات اليوم – 03-07-2026

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.6925، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، ولكن في المقابل من ذلك يظل الاتجاه الرئيسي المسيطر هو الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.