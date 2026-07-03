الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 03-07-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 03-07-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 03-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 02:59 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد الزوج بهذا الأداء على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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