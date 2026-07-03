اليورو يحافظ على مكاسبه قبيل كلمة كريستين لاجارد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين

•العملة اليابانية قد تحقق أول مكسب أسبوعي منذ مايو

•وزيرة المالية تؤكد استعدادها للرد على تقلبات العملة

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين ،بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح.



وقد تحقق العملة اليابانية أول مكسب أسبوعي في شهرين ،بفضل عمليات التعافي من المستويات الأدنى في 40 عاماً ،ومع إطلاق السلطات الحكومة تحذيرات جديدة حول تحركات العملة المفرطة في سوق الصرف.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (161.52¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.10¥)، و سجل أدنى مستوى عند (160.92¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.9% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ مايو الماضي ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى في 40 عاماً عند 162.84 ينات.



•وبفضل عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،سجل الين أعلى مستوى في أسبوعين عند 160.62 ينات ،بالإضافة إلى تكهنات حول تدخل بنك اليابان في سوق الصرف الأجنبي ،وبعد صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني مرتفع حتى اللحظة بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ مايو الماضي.



السلطات اليابانية

انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً أعاد إحياء التكهنات بإمكانية عودة السلطات اليابانية إلى السوق بعد إنفاقها مبلغًا قياسيًا قدره 11.7 تريليون ين (73.5 مليار دولار) في شهري أبريل ومايو لدعم عملتها ضد التحركات المفرطة في سوق الصرف.



وظل المستثمرون في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعدما تخلّى المسؤولون عن نهجهم المعتاد المتمثل في التمهيد المسبق لاحتمالات التدخل، واتجهوا بدلًا من ذلك إلى تبني استراتيجية أكثر استهدافًا تهدف إلى الضغط على المضاربين وزيادة تكلفة المراهنة ضد الين.



قال توشيهيرو ناغاهاما، عضو إحدى اللجان الحكومية والمستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي، يوم الخميس، إن بنك اليابان ينبغي أن يواصل رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية، للمساعدة في الحد من التراجع المفرط للين وتصحيح ضعف العملة اليابانية.



وصرحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال تحركات العملة، مكررةً تحذيراتها في ظل ترقب المتداولون لتدخل محتمل من السلطات النقدية.



وقالت كاتاياما في مؤتمر صحفي دوري رداً على سؤال حول استمرار ضعف الين: موقفنا لم يتغير. سنرد بشكل مناسب في أي وقت حسب الحاجة.وأضافت كاتاياما:أن الحكومة على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية بشأن قضايا الصرف الأجنبي "حتى خلال العطلات الرسمية للولايات المتحدة".



أراء وتحليلات

•قالت كريستي تان، كبيرة استراتيجيي الاستثمار العالمي في معهد فرانكلين تمبلتون: يمكن أن يُبطئ التدخل من وتيرة تراجع العملة، ويحد من المضاربات المفرطة، ويبعث برسالة تعكس انزعاج السلطات، لكنه لا يستطيع تغيير قواعد اللعبة.

•وأضافت تان : طالما ظل المستثمرون قادرين على الاقتراض بتكلفة منخفضة بالين وتحقيق عوائد أعلى من خلال الاستثمار بالدولار، فإن صفقات الكاري تريد ستواصل ممارسة الضغوط على الين.

•يرى المتداولون أن العطلة الرسمية الأمريكية اليوم الجمعة فرصة سانحة لبنك اليابان المركزي لشراء الين، إذ قد يؤدي انخفاض السيولة إلى تضخيم أثر أي تدخل وخفض تكلفته.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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