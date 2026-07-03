الاقتصاد

سعر النحاس يصمد فوق المتوسط المتحرك-توقعات اليوم 3-7-2026

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سعر النحاس يصمد فوق المتوسط المتحرك-توقعات اليوم 3-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-03 07:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.03

استند سعر النحاس مجددا فوق محور المتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 5.9500$ ليعلن تأجيله حاليا للمحاولات التصحيحية الهابطة لنلاحظ اندفاعه حاليا ليستقر قرب مستوى 6.1500$ معلنا استسلامه للمسار الجانبي المتمثل بالدعم الحالي ومستوى 6.3000$ الذي يمثل بدوره لحاجز إضافي أمام التداولات الحالية.

 

قد يستمر السعر بتشكيل تداولات جانبية لحين تجاوزه لإحدى المحاور المذكورة سابقا ولنشير إلى أن تسلله دون الدعم الإضافي والثبات أدناه سيفتح باب تفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد لنتوقع استهدافه مباشرة لمستوى 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.3000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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