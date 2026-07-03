تحديث توقع سعر الفضة اليوم 03-07-2026

تعرض سعر المؤشر بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية بعد صدور نتائج البيانات الأمريكية ليجبره ذلك على تكبد خسائر ملوسة بتسلله دون الدعم المستقر عند 100.65 مواجها بذلك لمحور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 100.30.

نشير إلى أن استمرار تقديم المؤشر لإغلاقات سلبي دون الدعم المكسور سيؤكد ذلك استعداده لتشكيل موجات هابطة جديدة ليضطر لتكبد المزيد من الخسائر بانجذابه نحو 100.10 و99.85 على التوالي, بينما استعادته للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع إيجابي قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 100.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.10 و 100.70

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض