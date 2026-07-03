الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 03-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 12:04 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الفضة (SILVER) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستوى المقاومة المهم 63.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويتزامن هذا مع اختبار السعر لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما قد يسبب للسعر بعض الضغط ويعيق استمرار تقدمه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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