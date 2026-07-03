تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 03-07-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد وصوله لمستوى المقاومة المهم 63.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويتزامن هذا مع اختبار السعر لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما قد يسبب للسعر بعض الضغط ويعيق استمرار تقدمه في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.