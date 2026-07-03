تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 03-07-2026

عزز سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه الحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن خلال هذا الاداء نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لفقدان هذا الزخم الإيجابي بشكل متسارع ما ينذر باستئناف المسار الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.