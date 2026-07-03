الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 03-07-2026

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  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 03-07-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 03-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-03 12:09 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الاخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر للاستهداف مقاومات جديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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