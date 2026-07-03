تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 03-07-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الاخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر للاستهداف مقاومات جديدة.