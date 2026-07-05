أرباح المراعي السعودية تتراجع بشكل طفيف إلى 635.66 مليون في الربع الثاني 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، وتتجه لتسجيل تغيرات أسبوعية محدودة، في ظل تمسك المتعاملين بآمال التوصل إلى اتفاق ناجح ضمن الجهود الرامية لإرساء السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 8 سنتات أو 0.11% إلى 71.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتًا أو 0.32% إلى 68.47 دولارًا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع كل من خام برنت وغرب تكساس بنحو 0.3%.

وتغلق الأسواق الأمريكية أبوابها الجمعة بمناسبة عطلة عيد الاستقلال.

وكان الخامان القياسيان قد هبطا الخميس إلى أدنى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.

وقال محللون في كومرتس بنك إن أسعار النفط تتعرض لضغوط مع تزايد تفاؤل المستثمرين بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، بدعم من محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبهم، قال محللو سيتي إن عملية التفاوض بين واشنطن وطهران لا تزال هشة لكنها مستمرة حتى الآن، في ظل استمرار الخلافات بشأن رسوم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافوا: "نتوقع استمرار العمل بمذكرة التفاهم، ليس لأن الثقة قد ترسخت فجأة، وإنما لأن دوافع خرق الاتفاق تبدو ضعيفة لدى الطرفين."

واستؤنفت بالفعل بعض عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، وفقًا لما نص عليه الاتفاق الأولي بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة بعد تبادل الضربات بين الجانبين في مطلع الأسبوع الماضي، عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.

زيادة الإنتاج الخليجي

ومع تزايد احتمالات استئناف صادرات النفط بصورة أكبر، تعمل الدول الخليجية المنتجة على رفع إنتاجها.

وفي هذا السياق، ارتفع إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 1.65 مليون برميل يوميًا خلال يونيو، مقارنة مع 580 ألف برميل يوميًا في مايو، بحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة رويترز.

كما غادرت خمسة ناقلات عملاقة تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط السعودي مضيق هرمز، في حين حولت أرامكو السعودية آلية تسعير بعض شحناتها إلى البيع الفوري بدلًا من العقود طويلة الأجل، بهدف تسريع المبيعات في الأسواق الآسيوية، وفقًا لمصادر تجارية وبيانات الشحن.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى بي في إم، إن أي تعافٍ مستدام في أسعار النفط سيكون مرهونًا بامتصاص السوق للكميات العالقة حاليًا على متن الناقلات وفي مرافق التخزين، وكذلك بمدى قدرة زيادة الإنتاج على تعويض الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز.

ومع تحسن وفرة الإمدادات، تحول هيكل سوق النفط من حالة التراجع السعري (Backwardation) إلى الكونتانغو (Contango)، وهو ما يعكس تراجع توقعات نقص الإمدادات مستقبلًا.

وسجل الفارق بين سعر خام برنت الفوري والعقد الآجل لستة أشهر قراءة سلبية في الأول من يوليو للمرة الأولى منذ بداية العام، في إشارة إلى تحسن توقعات المعروض النفطي.