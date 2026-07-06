سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 06-07-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة 63,000$، والذي كان يمثل آخر أهدافنا السعرية في التحليلات السابقة، في إشارة تعزز من فرص استمرار التحركات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويمنحه زخماً شرائياً متجدداً، كما تتلقى التحركات الصاعدة دعماً إضافياً من مؤشرات القوة النسبية، التي تواصل إرسال إشارات إيجابية عقب تشكيل دايفرجنس إيجابي، ما يعزز من فرص تمديد المكاسب واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.