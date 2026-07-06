سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتراجع بتأثير خط ميل هابط – توقعات اليوم – 06-07-2026

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما يستفيد من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي يعزز من فرص صعود الزوج، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.