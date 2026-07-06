الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 06-07-2026

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  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 06-07-2026 1/2
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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 01:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بهذا الاداء تعويض جزء من خسائره السابقة، ليلامس بهذا الصعود الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية على فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي، في ظل تأثر الزوج في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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