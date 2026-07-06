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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 06-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-06 01:52 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بهذا الاداء تعويض جزء من خسائره السابقة، ليلامس بهذا الصعود الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة قوية على فقدان سريع لهذا الزخم الإيجابي، في ظل تأثر الزوج في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.