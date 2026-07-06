سعر الدولار مقابل الفرنك يرتفع متأثراً بخط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 06-07-2026

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بارتكازه في وقت سابق لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، وهو ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، إلى أن وصلت تلك المؤشرات لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما قد يشكل عقبة قوية أمام فرص تمديد الزوج لتلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأنه يلامس حالياً مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.