الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يرتفع متأثراً بخط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 06-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 01:55 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بارتكازه في وقت سابق لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، وهو ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، إلى أن وصلت تلك المؤشرات لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما قد يشكل عقبة قوية أمام فرص تمديد الزوج لتلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأنه يلامس حالياً مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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