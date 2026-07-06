سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 06-07-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما أجبره على هذا الارتداد، والذي يحاول الزوج من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية بدعم من تداولات الزوج أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكي قد تساعده على التعافي واستكمال هذا المسار التصحيحي الصاعد.