الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 06-07-2026

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  • سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 06-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 06-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 02:31 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما أجبره على هذا الارتداد، والذي يحاول الزوج من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية بدعم من تداولات الزوج أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكي قد تساعده على التعافي واستكمال هذا المسار التصحيحي الصاعد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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