سعر الذهب يواصل الصعود مدعوماً بنموذج القاع المزدوج - توقعات اليوم – 06-07-2026

مدد سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم إلى ملامسة مستوى المقاومة 12.50 درهم، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 12.50 درهم، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 13.50 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد