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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤجل الهبوط– توقعات اليوم 6-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-06 05:08 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر النحاس مستقرا حتى هذه اللحظة دون الحاجز المستقر قرب 6.3000$ إلا أن التذبذب الجانبي يؤول لتعارض المؤشرات الرئيسية ليضطر لتقديم تذبذب جانبي جديد باستقراره قرب 6.1500$.
يحتاج السعر لعزم سلبي جديد ليعزز ذلك فرص تجاوزه للدعم المستقر عند 6.1000$ ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف المحاولات التصحيحية بانجذابه نحو 5.8200$ وصولا للدعم التالي الممتد نحو 5.7100$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2300$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز