الاقتصاد

سعر البلاتين يؤجل الهبوط– توقعات اليوم 6-7-2026

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  • سعر البلاتين يؤجل الهبوط– توقعات اليوم 6-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 05:08 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس مستقرا حتى هذه اللحظة دون الحاجز المستقر قرب 6.3000$ إلا أن التذبذب الجانبي يؤول لتعارض المؤشرات الرئيسية ليضطر لتقديم تذبذب جانبي جديد باستقراره قرب 6.1500$.

 

يحتاج السعر لعزم سلبي جديد ليعزز ذلك فرص تجاوزه للدعم المستقر عند 6.1000$ ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف المحاولات التصحيحية بانجذابه نحو 5.8200$ وصولا للدعم التالي الممتد نحو 5.7100$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2300$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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