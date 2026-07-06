سعر البلاتين يؤجل الهبوط– توقعات اليوم 6-7-2026

لا يزال سعر النحاس مستقرا حتى هذه اللحظة دون الحاجز المستقر قرب 6.3000$ إلا أن التذبذب الجانبي يؤول لتعارض المؤشرات الرئيسية ليضطر لتقديم تذبذب جانبي جديد باستقراره قرب 6.1500$.

يحتاج السعر لعزم سلبي جديد ليعزز ذلك فرص تجاوزه للدعم المستقر عند 6.1000$ ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف المحاولات التصحيحية بانجذابه نحو 5.8200$ وصولا للدعم التالي الممتد نحو 5.7100$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2300$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز