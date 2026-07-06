سعر اليورو مقابل الين يحاول استعادة المسار الإيجابي-توقعات اليوم 6-7-2026

اضطر سعر البلاتين مؤخرا لتأجيل التداولات السلبية نتيجة لاستمرار توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة ليستقر بذلك قرب 1640.00$.

قد ينجح السعر حاليا بتسجيله لبعض المكاسب باندفاعه نحو 1695.00$ إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الهابط نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر قرب 1745.00$, أما هبوط السعر مجددا دون 1600.00$ سيجبره ذلك على تقديم تداولات سلبية حادة ليستهدف مجددا لمستوى 1570.00$ وصولا للهدف السلبي التالي المستقر قرب 1510.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1690.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض