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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يحاول استعادة المسار الإيجابي-توقعات اليوم 6-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-06 05:09 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اضطر سعر البلاتين مؤخرا لتأجيل التداولات السلبية نتيجة لاستمرار توفير مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة ليستقر بذلك قرب 1640.00$.
قد ينجح السعر حاليا بتسجيله لبعض المكاسب باندفاعه نحو 1695.00$ إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الرئيسي الهابط نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر قرب 1745.00$, أما هبوط السعر مجددا دون 1600.00$ سيجبره ذلك على تقديم تداولات سلبية حادة ليستهدف مجددا لمستوى 1570.00$ وصولا للهدف السلبي التالي المستقر قرب 1510.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1600.00$ و 1690.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض