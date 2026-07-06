شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستقر قرب أدنى مستوياته في أسبوعين مع تراجع رهانات رفع الفائدة.. والين يظل تحت ضغط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الأسواق في انتظار محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•جيه بي مورغان يتوقع أن يبلغ سعر الذهب 4,300 في الربع الثالث



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



بعد تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،تترقب الأسواق هذا الأسبوع ،صدور محضر أول اجتماع سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفن وارش ،والذي من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,144.94$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,175.01$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,203.06$) الأعلى منذ 22 يونيو الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.3%،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل تباطؤ دولار وعوائد سندات الولايات المتحدة.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 2.1%،في أول مكسب أسبوعي في غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ مايو الماضي ،بفضل تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



أكد بعض المحللين أن التوقعات العامة للدولار الأمريكي لا تزال إيجابية، وأشاروا إلى احتمالات ارتفاع معتدل للدولار بنسبة 2-3% في النصف الثاني من عام 2026.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري مستقر حاليًا عند 76% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 24%.

•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 24% ،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 76%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات معهد التزويد عن أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي.

•يصدر يوم الأربعاء محضر أول اجتماع سياسة نقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة رئيسه الجديد "كيفن وارش" ، حيث من المتوقع أن يتضمن أدلة واضحة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



توقعات حول أداء الذهب

•قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: استعاد الذهب جزءًا من توازنه مع تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة. وبينما يوفر ذلك بعض الدعم من جانب تراجع ضغوط العوائد، فإن قوة الدولار الأمريكي لا تزال تشكل سقفًا يحد من مكاسب المعدن النفيس.

•قال جيه بي مورغان: إن الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية لن يكون بالقوة التي كان يتوقعها سابقًا، وهو ما سيحد من ارتفاع أسعار المعدن النفيس هذا العام.

•وتوقع البنك أن تصل أسعار الذهب إلى نحو 4,300 دولار للأوقية في الربع الثالث من العام، ثم ترتفع إلى حوالي 4,500 دولار للأوقية في الربع الرابع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,001.37 طن متري ،والذي يعد أدنى منذ 24 سبتمبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يواصل الصعود مدعوماً بنموذج القاع المزدوج - توقعات اليوم – 06-07-2026