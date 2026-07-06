تحديث توقع سعر الفضة اليوم 06-07-2026

استغل سعر المؤشر ثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 100.30 ليقلص ذلك الخسائر المحققة مؤخرا بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة ليستقر من خلالها قرب مستوى الدعم المكسور والمتمركز عند 100.65.

قد يضطر السعر حاليا لتقديم تداولات مختلطة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية, بينما نجاحه بالقفز فوق مستوى 100.85 سيمنحه ذلك فرصة لتجديد المحاولات الصاعدة باستهدافه أولا لمستوى 101.15, أما تسلله دون المتوسط المتحرك 55 وتقديمه لإغلاق سلبي سيؤكد ذلك استسلامه مجددا للمسار السلبي ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 99.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.10 و 100.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع