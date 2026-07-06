تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-07-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 63,000$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يزيد من هذا الضغط السلبي والذي قد يؤدي إلى المزيد من الخسائر اللحظية، بهدف اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.