الاقتصاد

سعر دومينوز بيتزا (DPZ) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 06-07-2026

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سعر دومينوز بيتزا (DPZ) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 06-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-06 12:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.06

مدد سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الأداء تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 326.85$، ليستهدف مستوى الدعم 282.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط                                      

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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