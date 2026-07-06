سعر سهم إيتسي (ETSY) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 06-07-2026

مدد سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الأداء تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 326.85$، ليستهدف مستوى الدعم 282.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط