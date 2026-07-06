سعر سهم بي في إتش (PVH) يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 06-07-2026

ارتفع سعر سهم شركة دولار جنرال DOLLAR GENERAL CORPORATION (DG) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما جاء هذا الأداء الإيجابي بعدما نجح السهم في تصريف التشبع الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 112.30$، ليستهدف مستوى المقاومة 127.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد