الاقتصاد

سعر سهم بي في إتش (PVH) يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 06-07-2026

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  • سعر سهم بي في إتش (PVH) يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 06-07-2026 1/2
  • سعر سهم بي في إتش (PVH) يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 06-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 12:07 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة دولار جنرال DOLLAR GENERAL CORPORATION (DG) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما جاء هذا الأداء الإيجابي بعدما نجح السهم في تصريف التشبع الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 112.30$، ليستهدف مستوى المقاومة 127.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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