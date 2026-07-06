مونيرو كوين (XMRUSD) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 06-07-2026

قفز سعر سهم إيتسي ETSY (ETSY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 74.45$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى الدعم 74.45$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 85.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد