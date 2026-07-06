تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-07-2026

واصل سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليبحث السعر عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليصل السعر بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص هذا التعافي، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 310.00$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 331.00$ استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد