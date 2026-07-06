الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-07-2026

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  • تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 17:41 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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