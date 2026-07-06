تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-07-2026

قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.