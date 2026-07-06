- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-06 17:41 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.