الاقتصاد

سعر الذهب يتراجع مؤقتاً وسط إشارات فنية تدعم استئناف الصعود - توقعات اليوم – 07-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-06 23:49 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم بنك دبي التجاري (CBD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية؟، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.00 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 9.85 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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