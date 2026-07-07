سعر الذهب يتراجع مؤقتاً وسط إشارات فنية تدعم استئناف الصعود - توقعات اليوم – 07-07-2026

تقدم قليلاً سعر سهم بنك دبي التجاري (CBD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية؟، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.00 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 9.85 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد