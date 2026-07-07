سعر الفضة يحافظ على تماسكه رغم استمرار الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 07-07-2026

تراجع سعر سهم الطبية (QGMD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الانخفاض كسر مستوى الدعم المهم 1.363 ريال، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقل صمن فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 1.363 ريال، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 1.314 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط