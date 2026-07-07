الاقتصاد

سعر النفط الخام يتحرك عرضياً وسط استمرار الضغوط الهابطة – توقعات اليوم – 07-07-2026

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  • سعر النفط الخام يتحرك عرضياً وسط استمرار الضغوط الهابطة – توقعات اليوم – 07-07-2026 1/2
  • سعر النفط الخام يتحرك عرضياً وسط استمرار الضغوط الهابطة – توقعات اليوم – 07-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 01:02 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار ويُبقي الضغوط البيعية قائمة.

 

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد السعر على التماسك والحد من وتيرة التراجع، كما يواصل السعر التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً قد يدعم محاولات التعافي، إلا أن النظرة العامة تبقى حذرة ما دام الاتجاه الرئيسي الهابط لا يزال مسيطراً على حركة السعر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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