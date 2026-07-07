سعر النفط الخام يتحرك عرضياً وسط استمرار الضغوط الهابطة – توقعات اليوم – 07-07-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار ويُبقي الضغوط البيعية قائمة.

وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد السعر على التماسك والحد من وتيرة التراجع، كما يواصل السعر التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً قد يدعم محاولات التعافي، إلا أن النظرة العامة تبقى حذرة ما دام الاتجاه الرئيسي الهابط لا يزال مسيطراً على حركة السعر.