سعر الباوند مقابل الين يقترب من الهدف الرئيسي-توقعات اليوم 7-7-2026

لم ينجح سعر المؤشر باستغلال الضغوط الإيجابية لتأكيد الاستمرارية الإيجابية نظرا لتذبذبه خلال الفترة الأخيرة دون الحاجز المستقر عند 7580.00 ليجبره ذلك على تقديم تداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 7530.00.

يعتمد السيناريو الحالي على قوة الحاجز المذكور سابقا, فالثبات المتكرر أدناه قد يدفع بالسعر لتشكيل موجات تصحيحية هابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 7480.00 وصولا للدعم الأولي المستقر قرب 7420.00, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب جديدة قد تبدأ من 7685.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7470.00 و 7575.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز