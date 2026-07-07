اليورو فى ارتفاع حِذر مقابل الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •تكهنات حول تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، ليبتعد مرة أخرى عن المستويات الأدنى في 40 عاماً ،الأمر الذي يثير الشكوك حول احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية.



مع تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان،تقلصت احتمالات قيام البنك برفع أسعار الفائدة في يوليو الجاري ،في انتظار صدور المزيد من البيانات عن تطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.25% إلى ( 161.69¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (162.07¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 162.18¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي.



•سجل الين أدنى مستوياته في 40 عاماً عند 162.84 ينات يوم الأربعاء الماضي ، قبل أن يدخل في موجة من التعافي قصيرة الأجل أثارت الشكوك حول تدخل بنك اليابان في سوق الصرف.



السلطات اليابانية

عاد الين إلى دائرة الاهتمام مرة أخرى ،خاصة بعد اقترابه من المستويات الأدنى منذ عام 1986 مقابل الدولار الأمريكي،الأمر الذي يثير احتمالات تدخل السلطات اليابانية لحماية العملة المحلية من الضعف المفرط.



أراء وتحليلات

•يرى محللو أو سي بي سي، أن مخاطر التدخل من المرجح أن تؤدي إلى موجات من التقلبات وتصحيحات مؤقتة، أكثر من كونها ستحدث انعكاسًا دائمًا في اتجاه زوج الدولار/الين.

•وقالوا: من دون تحول جوهري في الأساسيات الاقتصادية، فمن غير المرجح أن تنجح التحذيرات اللفظية أو حتى التدخل المباشر وحدهما في تغيير الاتجاه العام للزوج.

•قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق لدى بانكبيرن جلوبال فوركس : السوق يدرك أنه يواجه خطر تدخل السلطات اليابانية.

•وأضاف تشاندلر: لا نزال نرصد في سوق الخيارات مؤشرات على قيام بعض كبار المستثمرين بشراء عقود بيع قصيرة الأجل على الدولار، كوسيلة للتحوط وحماية مراكزهم الشرائية على العملة الأمريكية في حال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

•قال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك أم يو أف جي :كانت هناك تكهنات في نهاية الأسبوع الماضي بأن اليابان قد تتدخل مجدداً لدعم الين خلال عطلة الولايات المتحدة، حيث كانت ظروف التداول أقل سيولة، لكن لم يُتخذ أي إجراء، مما ساهم في تراجع الين عن بعض مكاسبه الأخيرة.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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