تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 07-07-2026

أنهى سعر المؤشر الاندفاع الإيجابي الأخير بملامسته لمستوى 25935.00 ليقترب بذلك من المقاومة الرئيسية المستهدفة سابقا ومن ثم ليضطر لتشكيل ارتداد تصحيحي مؤقت نحو 25735.00 نتيجة لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

نود التنويه إلى أن محاولة تشكيل مستوى 25600.00 للدعم الإضافي سيعزز فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار مهاجمته قريبا للمقاومة الحالية والتي بتجاوزها سيفتح باب تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من 26245.00, أما كسره للدعم الإضافي سيؤكد استسلامه للمسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله بشكل تدريجي نحو 25380.00 و25100.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25650.00 و 25970.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع