تحديث توقع سعر الذهب اليوم 07-07-2026

نجح سعر المؤشر بالصمود مجددا فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره حاليا لمستوى دعم إضافي باستقراره عند 100.30 لنلاحظ محاولة تشكيله لبعض الموجات الصاعدة باستقراره حاليا قرب 100.65.

نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليزيد ذلك من فعالية المسار الصاعد باندفاعه أولا نحو 101.15 و101.45 على التوالي, أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وبتسلله دون المتوسط المتحرك 55 فإن ذلك سيجبره على تكبد المزيد من الخسائر بانجذابه مباشرة نحو 99.90.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.40 و 101.15

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع