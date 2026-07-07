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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 07-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-07 10:53 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج، كما يستفيد السعر أيضاً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.