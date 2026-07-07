سعر سهم جولد مان ساكس (QBTS) يستند لخط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 07-07-2026

تراجع سعر سهم أمريكان إيرلاينز AMERICAN AIRLINES GROUP, INC (AAL) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشعبه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 18.25$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 20.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد