أسعار الألومنيوم ترتفع مع عودة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين خلال تعاملات الثلاثاء إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار، لتفقد جزءًا من المكاسب التي حققتها بعد ست جلسات متتالية من الارتفاع.

ورغم التراجع، بدأت مؤشرات الطلب المؤسسي في التحسن، إذ سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot ETFs) المرتبطة ببيتكوين ثاني يوم على التوالي من التدفقات النقدية الداخلة حتى يوم الاثنين، بعد أسابيع من التخارجات.

كما أظهرت التطورات أن تأثير إعلان شركة ستراتيجي عن بيع جزء من حيازتها من بيتكوين كان محدودًا وقصير الأجل، وهو ما يعكس قوة سيولة أكبر عملة مشفرة في العالم وقدرتها على استيعاب الصفقات الكبيرة.

التوترات في مضيق هرمز تحد من شهية المخاطرة

لا تزال التوترات في مضيق هرمز مرتفعة، بعدما أعلنت إيران اعتزامها فرض رسوم جديدة على السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي.

ورغم المعارضة الأمريكية، تؤكد طهران أن هذه الرسوم مخصصة لتغطية تكاليف الأمن والإشراف على حركة السفن وحماية البيئة، وليست رسوم عبور.

وزادت المخاوف بعد تعرض ناقلة نفط لقذيفة مجهولة أثناء عبورها المضيق، ما زاد الضغوط على اتفاق السلام الهش بين الولايات المتحدة وإيران، وأضعف شهية المستثمرين للمخاطرة، ليتراجع سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى أقل من 63 ألف دولار الثلاثاء.

عودة تدريجية للطلب المؤسسي

تشير البيانات إلى بداية تعافي الطلب المؤسسي بعد فترة من الضعف.

وأظهرت بيانات منصة سو سو فاليو أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 265.69 مليون دولار يوم الاثنين، في ثاني جلسة متتالية من التدفقات الإيجابية.

وقالت شركة كيو سي بي كابيتال في تقرير صدر الاثنين إن الصورة قصيرة الأجل تبدو أكثر إيجابية، خاصة إذا استمرت صناديق بيتكوين الفورية في جذب استثمارات جديدة بعد التدفقات المسجلة يوم الجمعة، والتي مثلت تحولًا إيجابيًا عقب أكثر من أسبوع من التخارجات المستمرة.

وأضاف التقرير: "استعادة مستوى 64 ألف دولار بشكل حاسم خلال هذا الأسبوع ستعزز معنويات السوق، كما ستساهم في تهدئة المخاوف الأخيرة المرتبطة بشركة ستراتيجي. وفي الوقت الحالي، يبدو أن المشترين كسبوا بعض الوقت، لكن الحسم النهائي لا يزال بعيدًا."

بيع "ستراتيجي" أحدث صدمة مؤقتة فقط

أعلنت شركة ستراتيجي، الاثنين، بيع 3,588 بيتكوين مقابل نحو 216 مليون دولار لتمويل توزيعات أرباح أدواتها المالية المسماة Digital Credit.

وأدى الإعلان في البداية إلى تراجع بيتكوين بنحو 4%، إلا أن العملة استعادت خسائرها تدريجيًا وأغلقت جلسة الاثنين على مكاسب طفيفة، في إشارة إلى أن السوق تمكنت من استيعاب ضغوط البيع بسرعة.

وأوضحت شركة كريبتو فاينانس، في تقرير الثلاثاء، أن مثل هذه الصفقات الكبيرة تُنفذ عادة خارج منصات التداول العامة (OTC)، كما يتم التحوط لها مسبقًا قبل الإعلان عنها.

وأضاف التقرير أن السوق تكون قد استوعبت بالفعل معظم أثر الصفقة بحلول وقت الإعلان الرسمي، وهو ما يفسر محدودية التأثير على الأسعار.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن السيولة العميقة التي تتمتع بها بيتكوين تمكنها من امتصاص عمليات بيع ضخمة دون التسبب في اضطرابات كبيرة بالسوق.

هل تصبح مبيعات بيتكوين نهجًا دائمًا؟

ويرى محللون أن السؤال الأهم لم يعد يتعلق بالصفقة الأخيرة، وإنما بما إذا كانت عملية البيع تمثل حدثًا استثنائيًا أم بداية لنمط متكرر.

فمع استمرار ستراتيجي في إصدار أسهم ممتازة وأدوات استثمارية مدرة للعائد ومدعومة بحيازاتها من بيتكوين، ستحتاج الشركة بصورة متزايدة إلى توفير سيولة نقدية لتغطية توزيعات الأرباح والالتزامات المالية الأخرى.

وأوضح التقرير أن: "عمليات بيع بيتكوين الدورية قد تتحول تدريجيًا إلى جزء أساسي من هيكل التمويل، بدلًا من كونها استثناء."

ورغم ذلك، شدد التقرير على أن عملية البيع لا تعني تراجع قناعة الشركة باستثمارها طويل الأجل في بيتكوين.

وأضاف أن أعباء توزيعات الأرباح المرتبطة بهذه الأدوات المالية تمثل نسبة صغيرة فقط من إجمالي حيازات الشركة من بيتكوين، وبالتالي فإن تسييل جزء محدود من تلك الحيازات يكفي لتغطية الالتزامات، وهو ما يجعل قدرة السوق على استيعاب الصفقة الأخيرة مؤشرًا إيجابيًا.

السوق أكثر قوة مما كان متوقعًا

وفي مقابلة خاصة، قال جيك كينيس، كبير محللي الأبحاث في شركة نانسن، إن الدرس الأهم لا يتعلق بشخص مايكل سايلور أو بحجم مبيعات شركة ستراتيجي المستقبلية، وإنما بالطريقة التي تفاعلت بها السوق بمجرد بدء عمليات البيع.

وأضاف أن بيتكوين تعرضت بالفعل لهبوط حاد هذا العام، وتقضي منذ عدة أشهر في سوق هابطة، حيث انخفضت بنحو 50% مقارنة بذروتها السابقة.

وأوضح أن المخاوف من تحول ستراتيجي إلى بائع دائم ربما ساهمت في ضعف الأسعار، إلا أن عملية البيع المعلنة كان تأثيرها الفعلي أقل بكثير مما توقعه كثيرون.

وختم بالقول إن نجاح بيتكوين في الحفاظ على التداول بالقرب من مستوى 60 ألف دولار رغم عمليات البيع الكبيرة قد يدعم رؤية أقل تشاؤمًا بشأن الاتجاه قصير الأجل للسوق.