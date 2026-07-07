الدولار الكندي يرتفع هامشيًا بدعم من بيانات التجارة وتحسن توقعات نمو الاقتصاد

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لعقود طويلة، تنافست الدول على بناء قطاعات طاقة أكبر، وموانئ أعمق، أو اقتصادات رقمية أكثر تطورًا. لكن تلك المرحلة تقترب من نهايتها. فالاقتصاد العالمي الناشئ، رغم ما يشهده من انقسامات، لم يعد يُقاس بتميز كل قطاع على حدة، بل بقدرة الدولة على دمج هذه القطاعات في منظومة استراتيجية واحدة. فاليوم، تُغذي الطاقة الذكاء الاصطناعي، ويُحسن الذكاء الاصطناعي كفاءة الخدمات اللوجستية، بينما تتيح البنية التحتية البحرية تدفق التجارة المادية والرقمية معًا. وقليل من الحكومات أدرك هذا التحول الهيكلي بالكامل، فيما تبدو أبوظبي من أبرز من استوعبه مبكرًا.

وتعمل الإمارة بوتيرة متسارعة على تنفيذ ما قد يصبح أول استراتيجية وطنية متكاملة في العالم تربط بين أمن الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية البحرية. وبدلًا من تطوير هذه القطاعات بصورة منفصلة، تسعى أبوظبي إلى خلق مزايا متبادلة تعزز بعضها بعضًا. ولا تقتصر تداعيات هذه الرؤية على دولة الإمارات، بل قد تعيد رسم خريطة التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتؤسس نموذجًا جديدًا للتنافسية الاقتصادية طويلة الأجل.

الطاقة... نقطة الانطلاق

تظل الطاقة هي الأساس الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية. فعلى خلاف كثير من الاقتصادات المتقدمة التي تعاني نقصًا في الكهرباء واختناقات في شبكات التوزيع وغموضًا في سياسات الطاقة، تنطلق أبوظبي من موقع قوة يتمثل في وفرة مواردها.

ولا تزال عائدات النفط والغاز تمول جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب توفير كهرباء مستقرة وبأسعار تنافسية، وهو عامل أصبح حاسمًا في جذب صناعات الجيل المقبل.

الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكهرباء قبل البرمجيات

يجسد الذكاء الاصطناعي هذا التحول بصورة واضحة، إذ لم يعد الأمر يتعلق بالبرمجيات أو الخوارزميات فقط، بل إن النماذج اللغوية الضخمة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأتمتة الصناعية، والتوائم الرقمية، جميعها تحتاج إلى قدرات حوسبة هائلة.

وتستهلك مراكز البيانات العملاقة الحديثة مئات الميجاواط من الكهرباء بصورة مستمرة، بينما ستحتاج مجمعات الذكاء الاصطناعي المستقبلية إلى طاقة تصل إلى مستوى الجيجاواط. ولذلك أصبحت الكهرباء الموثوقة أحد أكثر الأصول الاقتصادية قيمة في العالم.

وتدرك أبوظبي هذه الحقيقة، ففي الوقت الذي تنتظر فيه دول كثيرة أن يحل القطاع الخاص مشكلة نقص الكهرباء، تعمل الإمارة في الوقت نفسه على زيادة قدرات توليد الطاقة، وتعزيز شبكات النقل، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

ويخلق ذلك حلقة نمو متكاملة؛ إذ تجذب الكهرباء الوفيرة استثمارات الذكاء الاصطناعي، وتؤدي هذه الاستثمارات إلى تطوير المزيد من البنية التحتية، التي تعود بالنفع على الصناعة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والخدمات الحكومية، بما يسرع عملية التنويع الاقتصادي.

الموانئ الذكية... أكثر من مجرد أرصفة

يشكل الاتصال البحري الركيزة الثانية لهذه الاستراتيجية. فالموقع الجغرافي يمنح الإمارات ميزة استثنائية، إذ تقع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وعلى مقربة من بعض أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.

لكن أبوظبي لم تعد تنظر إلى الموانئ باعتبارها مجرد محطات لنقل البضائع، بل باعتبارها منظومات صناعية ورقمية متكاملة.

فالموانئ الحديثة لن تجمع فقط بين الخدمات اللوجستية والتصنيع وتخزين الطاقة وتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال والوقود البديل، بل ستدمج أيضًا خدمات الجمارك والتمويل والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في إدارة تخصيص الأرصفة، والصيانة التنبؤية، والتخليص الجمركي، وجدولة السفن، وتحسين سلاسل الإمداد، بحيث تتحول الموانئ المستقبلية إلى منصات تجمع بين البنية الرقمية ووظائفها التقليدية كبوابات للتجارة.

وتنسجم هذه التطورات مع طموح أبوظبي للتحول إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، حيث باتت الميزة التنافسية في التجارة البحرية تعتمد بصورة متزايدة على الكفاءة الرقمية أكثر من السعة التشغيلية وحدها.

مراكز متعددة للطاقة

وينطبق هذا التكامل أيضًا على البنية التحتية للطاقة، إذ ستتحول الموانئ مستقبلًا إلى مراكز توفر أنواعًا متعددة من الوقود، تشمل النفط التقليدي، والغاز الطبيعي المسال، والوقود الحيوي، والميثانول، والأمونيا، والهيدروجين، إضافة إلى خدمات تزويد السفن بالكهرباء أثناء الرسو.

كما ستتولى المنصات الرقمية إدارة توافر الوقود، وإعداد تقارير الانبعاثات، وإدارة الطاقة، وتشغيل السفن ذاتية القيادة مستقبلًا.

وتدرك أبوظبي أن دمج هذه الأنظمة يحقق مزايا تنافسية تتجاوز بكثير فوائد الاستثمار المنفصل في كل قطاع.

الكابلات البحرية... العمود الفقري للاقتصاد الرقمي

وربما يكمن العنصر الأقل ظهورًا والأكثر أهمية في أعماق البحار، حيث تعتمد الاتصالات الرقمية العالمية على كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تنقل معظم حركة البيانات الدولية.

ويعتمد الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأسواق المالية، والتجارة العالمية على هذه الشبكات، ما يجعل حمايتها قضية تتعلق بالأمن القومي.

وتخدم الجغرافيا أبوظبي مرة أخرى، إذ أصبح الخليج ممرًا رئيسيًا للكابلات البحرية التي تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ويؤدي الجمع بين الاتصالات الرقمية الآمنة، والطاقة الموثوقة، والموانئ المتطورة إلى توفير بيئة جاذبة للغاية لشركات التكنولوجيا العالمية الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأجل.

منصة جيوسياسية جديدة

ولا تقتصر أهداف أبوظبي على تصدير النفط والغاز، بل تسعى إلى التحول إلى منصة استراتيجية تربط القارات ماديًا ورقميًا واقتصاديًا.

ويتطلب هذا الطموح تنسيقًا مؤسسيًا عالي المستوى، وهو ما تتميز به الإمارة من خلال وجود شركات وطنية كبرى تعمل بصورة تكاملية.

فشركة أدنوك تواصل دورها باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن الطاقة، مع توسعها في الاستثمار في الوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وتقنيات احتجاز الكربون والتقنيات الصناعية المتقدمة.

أما مجموعة موانئ أبوظبي فتوسع حضورها عالميًا عبر الاستثمار في الموانئ والممرات اللوجستية والمناطق الصناعية وسلاسل الإمداد الرقمية.

وتدعم مصدر أمن الكهرباء طويل الأجل عبر واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نموًا في العالم، مكملةً لقطاع النفط والغاز لا بديلًا عنه.

وفي المقابل، برزت جي 42 كإحدى أكبر شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الشرق الأوسط، من خلال استثماراتها في البنية السحابية السيادية والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي الصناعي والحوسبة المتقدمة.

وتشكل هذه المؤسسات، مجتمعة، بنية وطنية متكاملة تتفاعل فيها الطاقة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي ضمن استراتيجية موحدة.

منافسة إقليمية متصاعدة

ورغم ذلك، تتزايد المنافسة الإقليمية.

فالسعودية تضخ استثمارات ضخمة عبر رؤية 2030 ومشروع نيوم ومبادرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع بنيتها اللوجستية وإنتاجها من الطاقة المتجددة.

كما تواصل سنغافورة تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطاقة والخدمات اللوجستية من خلال مشروع ميناء تواس العملاق والأتمتة المتقدمة ومراكز البيانات.

أما قطر فتسعى إلى استثمار هيمنتها في الغاز الطبيعي المسال لجذب الصناعات والاستثمارات الرقمية.

لكن معظم هذه الدول لا تزال تتعامل مع الطاقة والبنية الرقمية والخدمات اللوجستية باعتبارها برامج استثمارية متوازية، بينما تتعامل أبوظبي معها كعناصر في منظومة اقتصادية واحدة، وهو ما قد يصنع الفارق في المنافسة المستقبلية.

تحديات كبيرة

ولا تخلو هذه الرؤية من المخاطر.

فالذكاء الاصطناعي سيرفع الطلب على الكهرباء بصورة هائلة في وقت تتعرض فيه شبكات الطاقة العالمية لضغوط متزايدة.

كما تمثل المياه تحديًا رئيسيًا لدول الخليج، لأن تبريد مراكز البيانات العملاقة يحتاج إلى كميات ضخمة منها، رغم التطورات في تقنيات التحلية والتبريد.

ويبرز الأمن السيبراني كتحدٍ أكثر تعقيدًا مع ترابط شبكات الكهرباء والموانئ والأنظمة المالية ومنصات الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية، حيث قد يؤدي هجوم إلكتروني واحد إلى تعطيل عدة قطاعات حيوية في الوقت نفسه.

وتزيد التوترات الجيوسياسية، والاختناقات البحرية، والمنافسة التكنولوجية بين القوى الكبرى من الحاجة إلى الاستثمار في المرونة والاحتياطيات الأمنية، وليس فقط في الكفاءة التشغيلية.

نموذج جديد للتنافسية العالمية

ورغم هذه التحديات، فإنها لا تضعف منطق استراتيجية أبوظبي، بل تؤكد أهميتها.

فالمستقبل سيكون من نصيب الدول القادرة ليس فقط على بناء بنية تحتية متقدمة، وإنما أيضًا على إدارة أنظمة معقدة ومترابطة بكفاءة ومرونة.

ويمتد أثر ذلك إلى ما هو أبعد من الخليج، إذ ستتنافس شركات الشحن العالمية عبر الكفاءة الرقمية بقدر تنافسها في حجم الأساطيل، وسيعتمد منتجو الطاقة على الذكاء الاصطناعي في الاستكشاف والإنتاج وإدارة الانبعاثات والتجارة، بينما ستختار شركات التكنولوجيا مواقع استثماراتها وفقًا لتوافر الكهرباء أكثر من معدلات الضرائب.

ولم تعد البنية التحتية مجموعة قطاعات منفصلة، بل أصبحت منصة اقتصادية مترابطة.

وإذا استمرت مسارات الاستثمار الحالية، فقد تصبح أبوظبي واحدة من أولى المناطق في العالم التي تعمل فيها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات الرقمية، والخدمات اللوجستية البحرية، والتنمية الصناعية ضمن استراتيجية وطنية موحدة.

وهذا يمنحها ميزة تنافسية يصعب على المنافسين تقليدها سريعًا، لأنها لا تعتمد على رأس المال وحده، بل على التنسيق المؤسسي، واستقرار السياسات، والرؤية بعيدة المدى.

وتتمثل الرسالة الأوسع في أن القيادة الاقتصادية المستقبلية لن تكون للدول التي تنتج أرخص أنواع الطاقة، أو تدير أكبر الموانئ، أو تطور أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي بصورة منفصلة، بل للدول التي تنجح في دمج هذه القدرات ضمن منظومة متكاملة وآمنة ومرنة.

ويبدو أن هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه أبوظبي بالفعل.

ولذلك، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت الإمارة تستثمر بما يكفي في الطاقة أو الذكاء الاصطناعي أو البنية التحتية البحرية كل على حدة، بل ما إذا كانت قد أدركت، قبل معظم الآخرين، أن هذه القطاعات لم تعد صناعات منفصلة، بل أصبحت مكونات لمنصة استراتيجية واحدة ستحدد شكل التنافسية العالمية لعقود مقبلة.

وإذا صح هذا التقدير، فإن أبوظبي لم تعد تنافس السعودية أو سنغافورة أو قطر مشروعًا بمشروع، بل تنافس من خلال نموذج اقتصادي مختلف بالكامل، وقد يكون ذلك أعظم مزاياها الاستراتيجية.