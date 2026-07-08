ناسداك يغلق منخفضاً مع تصاعد المخاوف بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت العقود الآجلة للذرة وفول الصويا في بورصة شيكاغو، الثلاثاء، بعد موجة صعود سجلتها في الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بالأحوال الجوية وتزايد الحديث عن تجدد الطلب الصيني على المحاصيل الزراعية الأمريكية، بحسب محللين.

الأحوال الجوية وأسعار النفط يعززان مكاسب الحبوب الأمريكية

كما أسهم ارتفاع أسعار النفط الخام، عقب ورود تقارير عن تعرض سفن لهجمات بالقرب من مضيق هرمز، في دعم أسعار الذرة وفول الصويا، اللذين يُستخدمان على نطاق واسع في إنتاج الوقود الحيوي.

في المقابل، تراجعت أسعار القمح بشكل طفيف بعد أن واكبت الارتفاع الذي سجلته الذرة يوم الاثنين، في حين تحول اهتمام الأسواق إلى تقدم عمليات الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وهو ما طغى على المخاوف المرتبطة بتدهور أوضاع محصول القمح في الولايات المتحدة.

وأثارت توقعات بطقس حار وجاف في أجزاء من منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، عقب موجة الحر التي شهدتها المنطقة في نهاية الأسبوع الماضي، مخاوف بشأن تعرض محاصيل الذرة للإجهاد مع اقتراب مرحلة التلقيح، بما يعكس المخاوف من الأضرار التي لحقت بمحاصيل الذرة في أوروبا الغربية بعد بداية صيف شديدة الحرارة.

وقالت شركة بيك تريدينغ ريسيرش في مذكرة: "سارعت صناديق الاستثمار إلى زيادة مراكزها الشرائية، وهي تراقب كل تحديث لنماذج الطقس الأمريكية لمعرفة ما سيحدث لاحقًا."

وأظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بعد إغلاق الأسواق يوم الاثنين أن أوضاع محاصيل الذرة وفول الصويا ظلت مواتية إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي.

واستقرت نسبة محصول الذرة المصنف ضمن فئتي "جيد" أو "ممتاز" عند 67%، بينما تراجعت النسبة المقابلة لمحصول فول الصويا نقطة مئوية واحدة إلى 64%.

مشتريات صينية من فول الصويا وترقب لاتساع التجارة الزراعية

وقال متداولان أمريكيان مطلعان على الصفقات لوكالة "رويترز" إن شركة كوفكو الصينية المملوكة للدولة اشترت يوم الاثنين ما لا يقل عن خمس شحنات، أو ما لا يقل عن 300 ألف طن متري من فول الصويا الأمريكي، على أن يتم شحنها خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر.

وجاء التقرير بعد تزايد التكهنات بشأن تجدد اهتمام الصين بفول الصويا الأمريكي، في ظل تعهد البلدين بتوسيع التجارة الزراعية بينهما.

وكانت واشنطن قد أشارت إلى تعهد صيني بشراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي سنويًا، وهو هدف لم تؤكده بكين حتى الآن.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولًا في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.15% إلى 11.94 دولارًا للبوشل، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في شهر عند 11.97-3/4 دولار للبوشل، لكنه ظل دون المستوى النفسي البالغ 12 دولارًا للبوشل.

كما ارتفع عقد الذرة في بورصة شيكاغو بنسبة 0.05% إلى 4.58 دولار للبوشل، بعدما سجل أعلى مستوى له في شهر عند 4.59-1/2 دولار للبوشل.

وفي المقابل، تراجع عقد القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 0.08% إلى 6.13-1/2 دولار للبوشل، متخليًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين.

وقال متعاملون إن إعلان المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، شراء 661 ألف طن متري من القمح من خلال مناقصة، أظهر وجود طلب جديد في السوق، إلا أن رد فعل الأسعار ظل محدودًا بسبب انخفاض الأسعار المقدمة في العطاءات، إلى جانب توقعات بأن تغطي الإمدادات القادمة من منطقة البحر الأسود الجزء الأكبر من الطلبية.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر القمح في بورصة شيكاغو 613.50 سنتًا للبوشل، منخفضًا بمقدار 0.50 سنت أو ما يعادل 0.08%، فيما سجلت الذرة 458.00 سنتًا للبوشل بارتفاع قدره 0.25 سنت أو 0.05%، وبلغ سعر فول الصويا 1194.00 سنتًا للبوشل بزيادة قدرها 1.75 سنت أو 0.15%.

واستقرت العقود الآجلة للقمح في باريس عند 204.25 يورو للطن المتري، بينما تراجعت عقود الذرة في باريس بنسبة 0.63% إلى 237.75 يورو للطن المتري، في حين استقرت عقود بذور اللفت عند 512.75 يورو للطن المتري.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 69.31 دولارًا للبرميل، بزيادة 0.76 دولار أو ما يعادل 1.11%، بينما انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% ليسجل 1.14 دولار.