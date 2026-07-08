الاقتصاد

سعر سهم طباعة وتغليف (4270) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-07-2026

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سعر سهم طباعة وتغليف (4270) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 08-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-07 22:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.07

هبط سعر سهم الشركة للطباعة والتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ما أجبر السهم على الاستسلام لتلك الضغوط السلبية، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7.67 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.44 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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