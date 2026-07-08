سعر سهم كاتريون (6004) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 08-07-2026

هبط سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، ما أجبر السهم على الاستسلام لتلك الضغوط السلبية، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7.67 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 6.44 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط