سعر سهم الباحة (4130) يتراجع بعد ملامسته لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 08-07-2026

تراجع سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (4009) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 35.16 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 28.66 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط