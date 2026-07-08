الاقتصاد

سعر سهم أفالون فارما (4016) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 08-07-2026

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  • سعر سهم أفالون فارما (4016) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 08-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 22:25 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم شركة الجبس الأهلية (2090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يكسب السهم زخماً إيجابياً متجدداً في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لتكتمل الصورة الفنية الإيجابية وتعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.95 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 15.85 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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