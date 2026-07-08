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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على سلسلة مكاسب متتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-08 02:28 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل الزوج مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده أيضاً إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليواصل الزوج محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.