سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على سلسلة مكاسب متتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل الزوج مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده أيضاً إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليواصل الزوج محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.