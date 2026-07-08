الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على سلسلة مكاسب متتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على سلسلة مكاسب متتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على سلسلة مكاسب متتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-08 02:28 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل الزوج مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده أيضاً إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليواصل الزوج محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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