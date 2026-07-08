سعر النفط خام برنت يحافظ على مكاسبه المتتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد الزوج على اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج.