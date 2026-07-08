الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يحافظ على مكاسبه المتتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026

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  • سعر النفط خام برنت يحافظ على مكاسبه المتتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يحافظ على مكاسبه المتتالية – توقعات اليوم – 08-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-08 02:32 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد الزوج على اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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