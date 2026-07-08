سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 08-07-2026

قفز سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.