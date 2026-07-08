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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 08-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-08 02:25 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الزخم الإيجابي الذي اكتسبه الزوج على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.