سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 08-07-2026

واصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الزخم الإيجابي الذي اكتسبه الزوج على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.